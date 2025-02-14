Kayserispor Taraftarına Bilet Bloke Cezası

Spor

Kayserispor taraftarı, Konyaspor maçında yapmış olduğu kötü ve çirkin tezahürattan ötürü bilet bloke cezası aldı.

Geride kalan hafta oynanan Kayserispor-Konyaspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan ötürü Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor taraftarının cezası belli oldu. Kayserispor taraftarına, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Kayserispor-Göztepe maçına girişlerinin engellenmesine karar verildi. - KAYSERİ