Kayserispor Taraftarına Bilet Bloke Cezası - Son Dakika
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Kayserispor Taraftarına Bilet Bloke Cezası

Kayserispor Taraftarına Bilet Bloke Cezası

Kayserispor taraftarı, Konyaspor maçında yaptığı kötü tezahürat nedeniyle ceza aldı.

14.02.2025 09:13
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Kayserispor taraftarı, Konyaspor maçında yapmış olduğu kötü ve çirkin tezahürattan ötürü bilet bloke cezası aldı.

Geride kalan hafta oynanan Kayserispor-Konyaspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan ötürü Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor taraftarının cezası belli oldu. Kayserispor taraftarına, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Kayserispor-Göztepe maçına girişlerinin engellenmesine karar verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Taraftarına Bilet Bloke Cezası - Son Dakika

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