Kayserispor Teknik Direktör Arayışında
15.02.2026 15:20
Kayserispor, Djalovic ile yollarını ayırırken Thomas Reis'e teklif yaptı ama olumsuz yanıt aldı.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor mevcut teknik direktör Radomir Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdürürken, bir yandan yeni teknik direktör arayışlarına da devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor ile yollarını ayıran Thomas Reis'e teklif götürdü. Alman teknik adam, yurt dışında takım çalıştırmak istemesi nedeniyle teklife olumsuz cevap verdi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor'da, taraftarların da tepkileri sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılması kararı alındı. Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör arayışlarını da hız verdi. Bu kapsamda son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis ile görüşen sarı-kırmızılı yetkililer, Alman çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı. Thomas Reis'in, kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyleyerek Kayserispor'un teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi. Öte yandan, Kayserispor'un önceki sezonlarda teknik direktörlüğünü yapan ve son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u çalıştırarak yollarını ayıran Çağdaş Atan ile de irtibat kurduğu, Atan'ın da bu süreçte faydalı olamayacağını düşündüğü için teklifi kabul etmediği, sezon başı teklifi değerlendirebileceğini söylediği belirtildi.

Kaynak: DHA

