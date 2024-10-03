Kayserispor, Teknik Direktörlük İçin Sinan Kaloğlu ile Görüşüyor - Son Dakika
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Kayserispor, Teknik Direktörlük İçin Sinan Kaloğlu ile Görüşüyor

Kayserispor, Teknik Direktörlük İçin Sinan Kaloğlu ile Görüşüyor

Kayserispor, Burak Yılmaz'ın istifasının ardından Sinan Kaloğlu ile teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladı. Kaloğlu, başkanla birlikte şehrin yöneticileriyle bir araya geldi.

03.10.2024 14:12  Güncelleme: 14:24
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Kaysersipor, Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile görüşüyor.

Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Sinan Kaloğlu'nu Kayseri'ye getirdi. Bugün Kayseri'ye gelen Teknik Direktör Kaloğlu, Başkan Ali Çamlı ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Kayseri Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Şuan anlaşma olmadı ama Sinan Kaloğlu hocamızı davet ettik, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Hem kendisi düşünecek hem biz düşüneceğiz. Sonrasında Kayseri için doğru kararı vereceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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