Kayserispor Teknik Direktörü Moe'dan Özeleştiri
Kayserispor Teknik Direktörü Moe'dan Özeleştiri

17.05.2026 20:32
Moe, Kayserispor’un sorunlarına derinlemesine bakılması gerektiğini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Zecorner Kayserispor'un teknik direktörü Erling Moe, Kayserispor'un sorunları iyi analiz edip kısa sürede tekrardan Süper Lig'e çıkması için plan yapılması gerektiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe, düşmelerine rağmen sezonu kazanarak kapatmanın güzel olduğunu belirtti.

Bu maç öncesi zor bir hafta geçirdiklerini anlatan Moe, "Zorlu bir maçtı. Geçen hafta düşmemizin garanti olmasından sonra daha da zorlaştı. Kulüpteki herkes için zor bir haftaydı. Bizim en için önemli olan bugün için iyi bir şekilde bitirebilmekti. İki tarafında bir birine yakın bir performans sergilediği bir maçtı. Biz biraz daha fazla şans ürettik. Onlar tabii biraz daha kupa finaline odaklı olduğu için daha farklı bir takımla çıktılar. Böyle bir durumda olmamıza rağmen kazanmak güzel." ifadelerini kullandı.

Sezon ortasında bir takıma gelmenin zor yanları olduğunu vurgulayan Moe, şunları kaydetti:

"Ben kendine inanan bir insanım. Sezon başında beraber başlasaydık Kayserispor'un çok daha iyi bir futbol oynayabileceği ile alakalı olumlu düşünüyorum. Biz buraya geldikten sonra oynamaya çalıştığımız futbolu sezon başında zaman varken çalışıp organize etmeye çalışsaydık daha iyi bir futbol ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Sezon ortasında bazı şeyleri yoluna koymak çok zor. Kulüp için özellikle şunu söyleyebilirim, kendine çok daha yakından bakması lazım, özellikle sorunlarıyla alakalı. Bu sorunlara nasıl bir şekilde çözüm bulmamız gerekiyor. Bu sadece oyuncu almakla, hoca getirmekle alakalı değil. Bunlardan biraz daha derin sorunlar var. 3 aydır kulüpteyim birçok şeyin değişmesini gerektiğini söylüyorum. Gereken potansiyele sahip bir kulüp. Daha yakından bir özeleştiri yapıldığında, kısa sürede Süper Lig'e nasıl dönebiliriz. Bununla alakalı çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum."

Kaynak: AA

21:24
20:26
20:08
20:05
17:54
17:28
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 22:04:53.
