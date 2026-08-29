Kayserispor Teknik Direktörü'nden Maç Sonrası Açıklama - Son Dakika
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Kayserispor Teknik Direktörü'nden Maç Sonrası Açıklama

Kayserispor Teknik Direktörü\'nden Maç Sonrası Açıklama
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Gerin, 2-1 mağlubiyetin ardından hatalarını telafi edeceklerini belirtti ve çocuklarının mücadelesinden memnun olduğunu ifade etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Atila Gerin, 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Biz hatalarımızı tamir edip yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında ağırladığı Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Atilla Gerin, "İyi bir maçtı, zor bir maçtı. İyi bir rakip. Normalde baktığın zaman. İlk yarı bizim beklediğimiz rakip, bizim istediğimiz oyun ve skoru da aldık, sonucu da aldık. İkinci yarı düşüşler olacağını ben tahmin ediyordum. Çünkü ligin en şiddetli baskı yapan, en hazır, en atletik takımına karşı biz hazır olmayan bir atletik takımız. Atletiiğimiz için 3-4 haftamız daha var. Ama buraları böyle geçmek için çok çabalıyordu çocuklar. İkinci yarı çok erken oldu. Rakibimiz de mağlubiyetten kurtulmak için çok baskılar yaptı. Fakat momentumu değiştiren 1-2 karar vardı. İlk yarı penaltıda Alperen yapıyor penaltıyı, sarı kartı var. Hiçbir şey verilmiyor. İkinci yarı bizimki penaltı mı değil mi şüphesi olan bir pozisyonda bizimki sarı kart görüyor. Hakemin 15 dakikayı beklemeden 12-13 dakika sonra sahaya çıkması... 3 tane arka arkaya faulü vermemesi garip. Yani bunlara sığınacak biri değilim. Kendine de "ikinci yarıyı sen de izle, ben de izleyeyim" dedim. Biz hatalarımızı tamir edip, telafi edip yolumuza devam edeceğiz. Ama takımların kendi güçleriyle, oyunlarıyla skorların belirlendiği işler olursa hepimiz için daha iyi olacak, daha hayırlı olacak" ifadelerini kullandı.

Gerin, ikinci yarı rakiplerinin daha iyi oynadığını kaydederek, "İkinci yarı rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Kritik skorlar, skorların geldiği pozisyonlar, özellikle penaltı pozisyonu, rakibin eksik kalmaması bizim için şanssızlıktı. Yani kararları da yenmek lazım. Buraları çok iyi biliyorum. Hepsini çalışa çalışa halledeceğiz Allah'ın izniyle. Çocukların ilk yarıdaki oyunundan memnunum, tüm mücadelesinden memnunum. Eksikliklerine rağmen bunu ben yol kazası olarak görüp, takımımızın yine aynı ciddiyetle çalışarak tekrar pozisyonlar üreterek potanın içinde devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Teknik Direktörü'nden Maç Sonrası Açıklama - Son Dakika

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