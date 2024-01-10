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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fatih Karagümrük mağlubiyeti için özür diledi - Son Dakika
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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fatih Karagümrük mağlubiyeti için özür diledi

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın ortaya koyduğu oyun için özür dilediğini belirtti. Uçar, maçı değerlendirmeyi reddederek, taraftarlardan ve camiadan özür dilediğini ifade etti.

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fatih Karagümrük mağlubiyeti için özür diledi
10.01.2024 - 19:51,  Güncelleme: 19:53
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Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu takıma gönül veren yüreği, kalbi bizimle atan bütün Kayserispor camiasından, taraftarlarından bugün ortaya konamayan oyun adına bu takımın teknik patronu olarak özür diliyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 4-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Genelde oyun konuşan bir teknik adamım. Bugün konuşabileceğim hücum ve savunma anlamında bir oyun yoktu. O yüzden kusura bakmayın maçı değerlendirmeyeceğim. Bu takıma gönül veren yüreği, kalbi bizimle atan bütün Kayserispor camiasından, taraftarlarından bugün ortaya konamayan oyun adına bu takımın teknik patronu olarak özür diliyorum. Teknik adam olarak 100'den fazla maça çıktım. Bugünkü oyun benim adıma izahı olmayan bir oyun. Karagümrük, Şota Hoca ve ekibini tebrik ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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