Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas: \'Son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk\'

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Son dakikada yediğimiz golle ne yazık ki mağlup olduk. Bu hakikaten acı veriyor" dedi.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, son dakikada yedikleri golle mağlup olmanın acı verici olduğunu belirtti. Alanyaspor mağlubiyetinin üzücü olduğunu ifade eden Vukas, "Oyunla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Son dakikada yediğimiz golle ne yazık ki mağlup olduk. Bu hakikaten acı veriyor. Çok üzücü. Yediğimiz golden sonra da yüzde 100'lük gol fırsatı yakaladık ama ne yazık ki bu pozisyonu da değerlendiremedik. Neticesinde mağlup olduk. Hem bizim hem rakibimiz için oyunu daha iyi kontrol ettiği anlar vardı. Bu dönemlerde de girdiğimiz fırsatlar oldu. Rakibimiz maçın sonunda attığı golle kazandı. Aslında beraberlik adil bir skorken yediğimiz gol ve bu mağlubiyet geldi. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Hayal kırıklığı içerisindeyiz" diye konuştu. - ANTALYA
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Başakşehir arasındaki müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile RAMS Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Fenerbahçe, Efeler Ligi'nin 25. haftasında sahasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-21, 25-20, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Can Aydın'ın sağ üst adalesinde yaralanma tespit edildiği açıklandı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını belirtti.
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