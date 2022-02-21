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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

21.02.2022 20:47
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

GZT Giresunspor maçının ardından 1 gün izin yapan sarı-kırmızılılar Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.


Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu SPOR Trabzon'da trafik ışıklarında 'o sene, bu sene' ve kupa vurgusu Trabzon'da 'şampiyonluk kupası' kırmızı ışıklarda yerini aldı Trabzon'da "şampiyonluk kupası" kırmızı ışıklarda yerini aldı

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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