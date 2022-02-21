Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
GZT Giresunspor maçının ardından 1 gün izin yapan sarı-kırmızılılar Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor