Kayserispor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kayserispor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Kayserispor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlanıyor

Bellona Kayserispor, Trabzonspor maçı için antrenmanlara başladı. Zorlu mücadele 19 Eylül'de.

16.09.2024 15:33
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Bellona Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı ve ertelenen Trabzonspor maçı için hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanda, Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile dün oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı. Sarı-kırmızlılar zorlu Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenmanla sürdürecek. 19 Eylül Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor ile Kayserispor müsabakası saat 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Trabzonspor Maçı İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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