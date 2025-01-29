Kayserispor-Trabzonspor Maçına Ali Şansalan Atandı

Spor

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Kayserispor- Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de 22. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalar neticesinde Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Trabzonspor maçının hakemi de belirlendi. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Ali Şansalan atadı. Şansalan'a bu maçta Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yardımcılık yapacak.

01 Şubat Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ