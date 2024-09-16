Kayserispor Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor ile 19 Eylül Perşembe günü yapacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, pas ve baskı çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Kayserispor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
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