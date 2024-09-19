Kayserispor, Trabzonspor'u 1-0 Önde Bitirdi - Son Dakika
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Kayserispor, Trabzonspor'u 1-0 Önde Bitirdi

Bellona Kayserispor, Trabzonspor maçının ilk yarısını Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

19.09.2024 21:17
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Stat: Papara Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Bersan Duran

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 13 Ozan Tufan), Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Cihan Çanak, Bardhi, Orsic, Draguş

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte, Cardoso, Carole, Nazon

Gol: Dk. 12 Hasan Ali Kaldırım (Bellona Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 6 Boa Morte (Bellona Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Bellona Kayserispor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Bellona Kayserispor, VAR uygulamasıyla penaltı atışı kazandı. Boa Morte'nin pasında Cardoso, ceza sahasında Denswil ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, yardımcısına da uyarak korner kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Türkmen, daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Bellona Kayserispor'da Attamah'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çeldi. Dönen topu Nazon tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

12. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın sağ taraftan pasında Nazon'un dokunduğu top arka direkteki Hasan Ali Kaldırım'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, Uğurcan Çakır ve çizgi üzerindeki savunma oyuncularına rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu.

16. dakikada Orsic'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken topu kaleci Onurcan Piri, yatarak önledi.

34. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, arka direkte Bardhi'nin kafa vuruşunda top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

35. dakikada Bardhi'nin ceza alanı hemen dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

36. dakikada Bao Morte'nin pasında ceza alanı içinde Cardoso'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

43. dakikada Nazon, kendi yarı alanından taşıdığı topla ceza alanına sokularak Bao Morte'yi gördü. Bu futbolcunun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, son anda araya giren Mendy tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Trabzonspor'u 1-0 Önde Bitirdi - Son Dakika

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