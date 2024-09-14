Kayserispor Transfer Dönemini Cezalı Geçirdi - Son Dakika
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Kayserispor Transfer Dönemini Cezalı Geçirdi

Kayserispor Transfer Dönemini Cezalı Geçirdi

Kayserispor, FIFA'nın disiplin cezası nedeniyle 2024-2025 transfer döneminde yeni oyuncu almadı.

14.09.2024 08:52
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 futbol sezonu 1. transfer tescil döneminde kadrosuna yeni bir isim katamadı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, ekonomik sıkıntıların üstesinden gelmekte zorlanırken, kurumsal yaptırımları da bertaraf edemiyor. Haksız sözleşme feshi yapan ve FIFA tarafından "2 Transfer Dönemi Disiplin Cezası" alan Kayserispor Kulübü, bütün itirazlarına rağmen bu cezayı kaldıramadı. Olivier Kemen'in sözleşmesini tek taraflı feshedip sarı-kırmızılı kulüpten gitmesi üzerine FIFA tarafından Disiplin Cezasına maruz kalan Kayserispor Kulübü, 24 Haziran 2024'te başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona eren 1. transfer tescil döneminde gerek profesyonel gerekse amatör olarak kadrosuna yeni futbolcu katamadı.

FIFA'nın kararını önce CAS'a ardından da İsviçre mahkemelerine taşıyan Kayserispor Kulübü, olumlu yanıt alamadı. Birinci transfer tescil dönemini cezalı geçiren sarı-kırmızılı kulüp, 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak 2. transfer tescil döneminde de aynı cezaya maruz kalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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