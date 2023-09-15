Transfer yasağının kalkması sonrası ilk imza geldi! Hasan Ali Kaldırım, 11 yıl sonra Kayserispor\'a geri döndü

Kayserispor'un transfer yasağı transfer döneminin bitmesine saatler kala kaldırıldı. Hemen harekete geçen sarı-kırmızılılar, 2012'de takımdan ayrılan Hasan Ali Kaldırım'ı yeniden renklerine bağladı.

"KAYSERİSPOR'U AYAĞA KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı transfer tahtasının açıldığını, "Transfer tahtamız açıldı. Her şey Kayserispor için, hayırlı ve uğurlu olsun. Yola devam. Kayserispor'u ayağa kaldırmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle açıkladı.

Ali Çamlı

EN SON 2012'DE KAYSERİSPOR FORMASI GİYDİ

Kayserispor, Hasan Ali Kaldırım'ı 2012'de 3.75 milyon euroya Fenerbahçe'ye satmıştı. 33 yaşındaki futbolcu 11 yıl sonra yeniden Kayserispor'a transfer oldu.