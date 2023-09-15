Kayserispor'un transfer yasağı transfer döneminin bitmesine saatler kala kaldırıldı. Hemen harekete geçen sarı-kırmızılılar, 2012'de takımdan ayrılan Hasan Ali Kaldırım'ı yeniden renklerine bağladı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı transfer tahtasının açıldığını, "Transfer tahtamız açıldı. Her şey Kayserispor için, hayırlı ve uğurlu olsun. Yola devam. Kayserispor'u ayağa kaldırmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle açıkladı.
Kayserispor, Hasan Ali Kaldırım'ı 2012'de 3.75 milyon euroya Fenerbahçe'ye satmıştı. 33 yaşındaki futbolcu 11 yıl sonra yeniden Kayserispor'a transfer oldu.
Son Dakika › Spor › Transfer yasağının kalkması sonrası ilk imza geldi! Hasan Ali Kaldırım, 11 yıl sonra Kayserispor'a geri döndü - Son Dakika