Transfer yasağının kalkması sonrası ilk imza geldi! Hasan Ali Kaldırım, 11 yıl sonra Kayserispor'a geri döndü - Son Dakika

Transfer yasağının kalkması sonrası ilk imza geldi! Hasan Ali Kaldırım, 11 yıl sonra Kayserispor'a geri döndü

Transfer yasağının kalkması sonrası ilk imza geldi! Hasan Ali Kaldırım, 11 yıl sonra Kayserispor\'a geri döndü
Son Güncelleme: 15.09.2023 14:56

Kayserispor'un transfer yasağı, transfer döneminin bitmesine saatler kala kaldırıldı. Bu fırsatı değerlendiren Kayserispor, 2012'de takımdan ayrılan Hasan Ali Kaldırım'ı tekrar kadrosuna kattı.

Kayserispor'un transfer yasağı transfer döneminin bitmesine saatler kala kaldırıldı. Hemen harekete geçen sarı-kırmızılılar, 2012'de takımdan ayrılan Hasan Ali Kaldırım'ı yeniden renklerine bağladı.

"KAYSERİSPOR'U AYAĞA KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı transfer tahtasının açıldığını, "Transfer tahtamız açıldı. Her şey Kayserispor için, hayırlı ve uğurlu olsun. Yola devam. Kayserispor'u ayağa kaldırmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle açıkladı.

Transfer yasağı kalkan Kayserispor, 11 yıl önce Fenerbahçe'ye yolladığı milli futbolcuya imzayı attırdı
Ali Çamlı

EN SON 2012'DE KAYSERİSPOR FORMASI GİYDİ

Kayserispor, Hasan Ali Kaldırım'ı 2012'de 3.75 milyon euroya Fenerbahçe'ye satmıştı. 33 yaşındaki futbolcu 11 yıl sonra yeniden Kayserispor'a transfer oldu.

Transfer yasağı kalkan Kayserispor, 11 yıl önce Fenerbahçe'ye yolladığı milli futbolcuya imzayı attırdı

Hasan Ali Kaldırım, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer yasağının kalkması sonrası ilk imza geldi! Hasan Ali Kaldırım, 11 yıl sonra Kayserispor'a geri döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Transfer yasağının kalkması sonrası ilk imza geldi! Hasan Ali Kaldırım, 11 yıl sonra Kayserispor'a geri döndü - Son Dakika
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