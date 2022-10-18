Kayserispor, Türkiye Kupası'nda tur arayacak - Son Dakika
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Kayserispor, Türkiye Kupası'nda tur arayacak

18.10.2022 08:45
Kayserispor, Türkiye Kupası'nda tur arayacak

Yukatel Kayserispor, Türkiye Kupası maçında Iğdır Futbol Kulübü'nü mağlup ederek üst tura çıkmak istiyor.

Yukatel Kayserispor, Türkiye Kupası maçında Iğdır Futbol Kulübü'nü mağlup ederek üst tura çıkmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında Iğdır Futbol kulübü ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, rakibini mağlup ederek üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Galatasaray maçı sonrasında ara vermeden kupa maçı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılar, bugünkü maçta rakibini 90 dakikada mağlup ederek üst tura yükselmenin planı içerisinde.

Teknik direktör Çağdaş Atan, bugünkü maçta birçok as oyuncusuna forma vermeyip, lig maçlarında fazla süre almayan futbolcuları sahaya sürmeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takımda kaleci Cenk Gönen, Carlos Mane, Yav Ackah, Anthony Uzodimma, Mustafa Pektemek, Hayrullah Erkip gibi oyuncuların ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor Galatasaray, Türkiye Kupası'nda sahne alıyor Mario Gavranovic 4. golünü attı Mario Gavranovic 4. golünü attı Kayserispor 5. galibiyetini aldı Kayserispor 5. galibiyetini aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Türkiye Kupası'nda tur arayacak - Son Dakika

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