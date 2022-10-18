Ziraat Türkiye Kupası maçında sahasında Iğdır Futbol kulübü ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, rakibini mağlup ederek üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Galatasaray maçı sonrasında ara vermeden kupa maçı hazırlıklarına başlayan sarı kırmızılılar, bugünkü maçta rakibini 90 dakikada mağlup ederek üst tura yükselmenin planı içerisinde.

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Galatasaray, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor, Türkiye Kupası'nda tur arayacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.