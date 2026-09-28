Kayserispor U15, evinde Mersin Terspor'u 6-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Kayserispor U15, evinde Mersin Terspor'u 6-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı

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Kayserispor U15, evinde Mersin Terspor\'u 6-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı
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U15 Gelişim Ligi 15. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 2. haftasında evinde Mersin Terspor'u 6-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Kayserispor U15'in gollerini Süleyman Kılıç, Gürkan As, Kerem Özkan ve Muhammed Aslan kaydetti.

U15 Gelişim Ligi 15. Grupta mücadele eden Kayserispor ligin 2. haftasında evinde oynadığı maçta Mersin Terspor'u 6-1 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Ersin Öztürk, Ozan Erdoğan Köse, Nazım Çağatay Arslan

Kayserispor U15: Hamdi Büyükkeklik, Emir Gök, Yusuf Aras Ceyhan, Adem Emir Keleş, Necati Yılmaz, Eymen Avcı, Gürkan As, (Murat Şahiner dk.46), Şeref Can Güney, (Mehmet Uras Öztürk dk.52), Göktuğ Arık, (Kerem Özkan dk.52), Turan Odacı, (Mert Güneş dk.46), Süleyman Kılıç, (Muhammed Aslan dk.56)

Mersin Terspor U15: Metin Kuzey Kartal, (Emir dk.41), Mert Barlas, Mustafa Mert Atmaca, (Mustafa Arda Gök dk.41), (Kaan Emir Çınar Direk, Ömer Sarıoğlu, Emir Yıldızoğlu, (Mustafa Kaya dk.78), Emir Efe Bozdoğan, (Emirhan Karabacak dk.78), Samet Poyraz Duman, (Ömer Selim Özgüç dk.52), Berat Baran Avcı, (Muhammed Demir dk.78), Can Müştak, Ali Rıza Ünal

Goller: Süleyman Kılıç (dk.26-56), Gürkan As (dk.40), Kerem Özkan (dk.66-70), Muhammed Aslan (dk.80) (Kayserispor U15), Çınar Direk (dk.73) (Mersin Terspor)

Kaynak: İHA
KayserisporMersinSporSon Dakika

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