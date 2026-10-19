Kayserispor U16, Amatör Spor Vefa'yı 19-0 yenip 3'te 3 yaparak 2. sırada yer aldı - Son Dakika
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Kayserispor U16, Amatör Spor Vefa'yı 19-0 yenip 3'te 3 yaparak 2. sırada yer aldı

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Kayserispor U16, Amatör Spor Vefa\'yı 19-0 yenip 3\'te 3 yaparak 2. sırada yer aldı
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U16 Gelişim Ligi 17. Grubun 4. haftasında Kayserispor U16, evinde Amatör Spor Vefa Kulübü'nü 19-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Namağlup serisini sürdüren sarı kırmızılılar, 9 puanla 2. sırada bulunuyor.

U16 Gelişim Ligi 17.Grupta zirve mücadelesi veren Kayserispor; ligin 4.haftasında evinde Amatör Spor Vefa Kulübü'nü 19-0 mağlup ederek 3'de 3 yaptı. Namağlup yoluna devam eden sarı kırmızılılar 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

Stat: Kayserispor Tesisleri

Hakemler: Gülşen Urgun, Ersin Öztürk, Aykut Cem Bulut

Kayserispor U16: Çağlar Sarıçay, Yiğit Altıok, Efe Kırbaş, (Batuhan Coşkun dk.46), Necati Yılmaz, Y. Emin Gölbaşı, Göktuğ Taha, Furkan Balcı, M. Mert Selman, (Hayrettin Karayağız dk.46), Muhammed Emir Çelik, (Yiğit Doğru dk.70), Berk Baran, Kürşat Alp Dursun, (Yiğit Türkan dk.46)

Amatör Spor Vefa Kulübü U16: M. Ali Kaplan, (Sait Fettullah Köse dk.46), Ömer Faruk Kök, M. Enes Gürsoy, (Erol Berke Babatekin dk.46), M. Eren Yanmış, Barış Kepek, Osman Can K., (Ramazan dk.46), Ali Özdemir, (Halil İbrahim Kazancı dk.65), Berat Nergiz, H. Berat Tepeli, M. Eren Güneş, Eyüp Köse, (Batuhan dk.65)

Goller: Muhammed Emir Çelik, (dk.4-7-9-17-35-48-68, Mustafa Mert Selman (dk.13-21), Kürşat Alp Dursun (dk.14-37 ), Göktuğ Taha Muhammed Kaya (dk.50-75-82), Berke Baran (dk.53-66), Yiğit Türkan (dk.78), Batuhan Coşkun (dk.85-87 pen) (Kayserispor U16)

Kaynak: İHA
KayserisporFutbolSporSon Dakika

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