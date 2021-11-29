Kayserispor U19 deplasmandan eli boş döndü

U19 Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor , deplasmanda oynadığı maçta Çaykur Rizespor 'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar aldığı bu mağlubiyetle ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.

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