Elit U19 A Ligi'nde mücadele eden Kayserispor U19 takımı, ligin 24. haftasında evinde oynadığı maçta Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Ebu Talha Rasim Köse, Ensar Küçük, Gökhan Mutlu
Kayserispor U19: Yağız Efe Dere, Ertuğrul Gazi Demirel (Enes Melih dk. 85), Korkmazcan Dernek (Umut Türk dk. 38), Mert Dinç, Kayra Cihan, Talha Özyürek, Necip Özer, Arda Hasan Öğretir (Burak Erkan dk. 71), Mahmuthan Polat (Fırat Adar dk. 71), Burak Efe Arslan, Arda Kaya (Berat İşkol dk. 71)
Konyaspor U19: Egemen Aydın, Ahmet Kusay (Arda dk. 80), Muzaffer Utku, Ahmet Tırpancı, Esat Buğra (Ege Özkale dk. 65), Göktuğ Günel, Abdullah K. (Bedirhan dk. 65), Orkun Sarun (Nazif dk. 46), Ömer Çobanoğlu (Efe Kaan dk. 80), M.Emre Avan, Ömer
Goller: Arda Hasan Öğretir (dk. 16,28), Burak Erkan (dk. 78), Mahmuthan Polat (dk. 86) (Kayserispor U19) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor U19, Konyaspor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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