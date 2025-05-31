Kayserispor U19, Sezonu 48 Puanla Tamamladı

U19 Elit A Ligi'nde normal sezon karşılaşmaları biterken, Kayserispor U19 takımı da 48 puanla sezonu tamamladı.

Kayserispor U19 takımı, 2024-2025 futbol sezonunu 48 puanla tamamladı. 38 hafta süren U19 Liginde inişli çıkışlı bir grafik çizen Kayserispor, oynadığı 38 maçta 48 puan toplayabildi. Ligin son haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 4-4 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sezonu 48 puanla 13. sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılılar 38 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. 38 maçta rakip filelere 47 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 56 gol gördü ve -9 averajla sezonu tamamladı. - KAYSERİ