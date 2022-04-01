Kayserispor Ukraynalı sporculara ev sahipliği yapıyor - Son Dakika
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Kayserispor Ukraynalı sporculara ev sahipliği yapıyor

01.04.2022 12:42
Kayserispor Ukraynalı sporculara ev sahipliği yapıyor

Yukatel Kayserispor Kulübü, Rusya'nın saldırılarından dolayı Türkiye'ye gelen sporculara ve ailelerine ev sahipliği yapıyor.

Yukatel Kayserispor Kulübü, Rusya'nın saldırılarından dolayı Türkiye'ye gelen sporculara ve ailelerine ev sahipliği yapıyor.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Ukrayna'da savaşın ağır geçtiği bölgelerden ülkemize gelen konuk 12 çocuk ve 1 ebeveyni tesislerimizde ağırlamaya başlıyoruz. Temennimiz sporcu çocuklarımızın ülkesindeki şartların normale dönmesi ve bu travmatik dönemin en kısa sürede son bulmasıdır. Burada bizimle kalmak istedikleri takdirde Yukatel Kayserispor Kulübü olarak her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isteriz" - KAYSERİ

Kayserispor Ukraynalı sporculara ev sahipliği yapıyor

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Kayserispor, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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