Kayserispor, Ümraniyespor'u Yendi
Kayserispor, 1-0 geriye düştüğü maçta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
YENİ sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya gelen 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor, Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
1'inci Lig takımlarından Kayserispor ile Ümraniyespor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Ümraniyespor'un 1-0'lık skorla öne geçtiği müsabakayı Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı.
Kaynak: DHA
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