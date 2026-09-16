Kayserispor'un 9-15. hafta maç programı açıklandı - Son Dakika
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Kayserispor'un 9-15. hafta maç programı açıklandı

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Kayserispor\'un 9-15. hafta maç programı açıklandı
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TFF 1. Lig ekibinden Kayserispor'un 9 ile 15. haftalar arasında oynayacağı maçların tarih ve saatleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Manisa FK, Antalyaspor, Batman Petrolspor, Pendikspor, Muğlaspor, Ümraniyespor ve Sarıyer ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un ligin 9 ile 15. haftaları arasında oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 9 ile 15. hafta arasında oynayacağı Manisa FK, Antalyaspor, Batman Petrolspor, Pendikspor, Muğlaspor, Ümraniyespor, Sarıyer maçlarının tarih ve saatleri belli oldu. Sarı-kırmızılıların söz konusu haftalarda oynayacağı maçlar şu şekilde:

9. hafta

10 Ekim 2026 Pazar

19.00 Kayserispor-Manisa FK

Kadir Has Stadyumu

10. hafta

14 Ekim 2026 Çarşamba

20.00 Antalyaspor-Kayserispor

Antalya Stadyumu

11. hafta

18 Ekim 2026 Pazar

16.00 Kayserispor-Batman Petrolspor

Kadir Has Stadyumu

12. hafta

25 Ekim 2026 Pazar

13.30 Pendikspor-Kayserispor

Pendik Stadyumu

13. hafta

02 Kasım 2026 Pazartesi

20.00 Kayserispor-Muğlaspor

Kadir Has Stadyumu

14. hafta

08 Kasım 2026 Pazar

16.00 Ümraniyespor-Kayserispor

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu

15. hafta

21 Kasım 2026 Cumartesi

16.00 Kayserispor-Sarıyer

Kadir Has Stadyumu

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayserispor'un 9-15. hafta maç programı açıklandı - Son Dakika
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