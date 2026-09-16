Kayserispor\'un 9-15. hafta maç programı açıklandı

Kayserispor'un 9-15. hafta maç programı açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 1. Lig ekibinden Kayserispor'un 9 ile 15. haftalar arasında oynayacağı maçların tarih ve saatleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Manisa FK, Antalyaspor, Batman Petrolspor, Pendikspor, Muğlaspor, Ümraniyespor ve Sarıyer ile karşılaşacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un ligin 9 ile 15. haftaları arasında oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri belli oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 9 ile 15. hafta arasında oynayacağı Manisa FK, Antalyaspor, Batman Petrolspor, Pendikspor, Muğlaspor, Ümraniyespor, Sarıyer maçlarının tarih ve saatleri belli oldu. Sarı-kırmızılıların söz konusu haftalarda oynayacağı maçlar şu şekilde:
9. hafta
10 Ekim 2026 Pazar
19.00 Kayserispor-Manisa FK
Kadir Has Stadyumu
10. hafta
14 Ekim 2026 Çarşamba
20.00 Antalyaspor-Kayserispor
Antalya Stadyumu
11. hafta
18 Ekim 2026 Pazar
16.00 Kayserispor-Batman Petrolspor
Kadir Has Stadyumu
12. hafta
25 Ekim 2026 Pazar
13.30 Pendikspor-Kayserispor
Pendik Stadyumu
13. hafta
02 Kasım 2026 Pazartesi
20.00 Kayserispor-Muğlaspor
Kadir Has Stadyumu
14. hafta
08 Kasım 2026 Pazar
16.00 Ümraniyespor-Kayserispor
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu
15. hafta
21 Kasım 2026 Cumartesi
16.00 Kayserispor-Sarıyer
Kadir Has Stadyumu
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