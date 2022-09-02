Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'da sakatlığı geçen Olivier Kemen ile rahatsızlığı geçen Andrea Bertolacci Teknik Direktör Çağdaş Atan tarafından maç kadrosuna alındı. Giresunspor maçında forma giyemeyen Olivier Kemen ve Andrea Bertolacci 23 kişilik kadrosunda yer aldılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kayserispor'da kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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