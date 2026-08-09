Kayserispor\'un Forma Numaraları Belirlendi

Kayserispor'da yeni sezonda futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda 10 numarayı formayı Kayserili Benhur Keser giyerken, 38 numarayı ise genç oyuncu Ataol Taylan Karapınar giyecek. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde;

Tabidze 3, Semih Güler 4, Kayra Cihan 5, Sinan Kurt 8, Hassani 9, Benhur Keser 10, Sam Mather 11, Deniz Eren Dönmezer 16, Mert 17, Fethi Özer 18, Malik Hayvali 19, Brenet 20, Radu 22, A.Samet Burak 23, Daniel Moreno 27, Mamadi Camara 28, Burak Erkan 29, Gökhan Değirmenci 35, Ataol Taylan Karapınar 38, Görkem Sağlam 61, Arda Kaya 71, Cenk Şen 77, Marko Dulca 88, Taulant Seferi 97, Talha Sarıaslan 99.