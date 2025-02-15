Kayserispor\'un Genel Kurulu Ertelendi

Spor

Kayserispor'un bugün düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulu toplantısı ertelendi.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un bugün Kadir Has Kongre Merkezi'nde saat 11.00'de yapılması planlanan olağanüstü genel kurulu toplantısı çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelendi.

Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğun sağlanması halinde 22 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. - KAYSERİ