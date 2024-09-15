Kayserispor'un Hedefi: Süper Lig'de Konuşulmak - Son Dakika
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Kayserispor'un Hedefi: Süper Lig'de Konuşulmak

Kayserispor\'un Hedefi: Süper Lig\'de Konuşulmak

Teknik Sorumlu Serhat Sütlü, Eyüpspor ile 2-2 biten maç sonrası Kayserispor'un potansiyelini vurguladı.

15.09.2024 20:36
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Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kayserispor bulunduğu mevcut şartlar içerisinde bu ligde oyunuyla her zaman konuşulacak bir takım olacaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, evinde ağırladığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın açıklamasında konuşan Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Bizim için ilk yarısı ve ikinci yarısı gece ve gündüz olan bir maç oldu" diyerek, yaptıkları planların işlediği bir maç olduğunu ifade etti. Sütlü, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz de mevcut kadromuzla en iyiyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için de bütün hazırlıklarımızı yapmıştık. İlk yarı istediğimiz gibi olmasa da ikinci yarı dizilişimizi ve stratejimizi değiştirerek oyuna ortak olduk. Herkesin de takdir edeceği gibi en son galibiyeti kaçıran taraf olduk. Bizim için farklı duyguların bir arada yaşandığı bir maç oldu açıkçası ama oyuncularımızın hepsine çok teşekkür ederiz. Burak hocam özellikle vurgulamamı istedi. Her oyuncumuza oynayan oynamayan giren çıkan her oyuncumuza verdikleri reaksiyon için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kayserispor bulunduğu mevcut şartlar içerisinde bu ligde oyunuyla, sonuca etkisiyle her zaman konuşulacak bir takım olacaktır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un Hedefi: Süper Lig'de Konuşulmak - Son Dakika

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