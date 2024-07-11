Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini yeniden ameliyat oldu - Son Dakika
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Spor

Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini yeniden ameliyat oldu

Kayserispor'un yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü sırada İranlı oyuncu Majid Hosseini, ayak bileğinden sakatlandığı için ikinci kez ameliyat oldu. Yapılan kontroller sonucunda ameliyat kararı verilen Hosseini, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında forma giyemeyecek.

11.07.2024 10:01
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Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini yeniden ameliyat oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da İranlı oyuncu Majid Hosseini bir kez daha ameliyat oldu. Majid, 19 Ocak'ta oynanan İran- Hong Kong karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlandı ve 23 Mart'ta ameliyat olmuştu. Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına katılması beklenen ancak yapılan kontroller sonrası Majid Hosseini bir kez daha ameliyat olmasına karar verildi.

Kısa zaman içerisinde ayak bileğinden ikinci kez ameliyat olan Majid Hosseini 2024-2025 sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini yeniden ameliyat oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini yeniden ameliyat oldu - Son Dakika
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