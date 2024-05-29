Kayserispor\'un kalecisi Bilal, Süper Lig\'de en çok kurtarış yapanlar arasında

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Süper Lig'de 38 müsabakaya çıkan Kayserispor kalesinde 57 gol gördü. Kaleci Bilal, ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden oldu.

Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunda 42 puan toplayarak 14. sırada yer alan Kayserispor, rakip filelere 44 gol gönderirken, kalesinde ise 57 gol gördü. Sezon boyunca 2 kalecinin görev yaptığı Kayserispor'da Bilal Bayezit 35 maçta, Onurcan Piri 3 maçta kaleyi devraldı.

Süper Lig'de geride kalan sezon en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yerini alan Bilal Bayezit, 27 maçta gol yerken 8 maçı da gol yemeden tamamladı. Kaleci Bilal görev aldığı 35 maçta kalesinde 51 gol gördü. Onurcan Piri ise 3 maçta görev alırken 6 gole mani olamadı. - KAYSERİ