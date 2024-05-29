Kayserispor'un kalecisi Bilal, Süper Lig'de en çok kurtarış yapanlar arasında - Son Dakika
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Kayserispor'un kalecisi Bilal, Süper Lig'de en çok kurtarış yapanlar arasında

Kayserispor\'un kalecisi Bilal, Süper Lig\'de en çok kurtarış yapanlar arasında

Kayserispor, Süper Lig'de 38 müsabakaya çıkarak kalesinde 57 gol gördü. Kaleci Bilal, ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden oldu. Sezon boyunca 2 kalecinin görev yaptığı Kayserispor'da Bilal Bayezit 35 maçta, Onurcan Piri 3 maçta kaleyi devraldı. Bilal Bayezit, 27 maçta gol yerken 8 maçı da gol yemeden tamamladı. Kaleci Bilal görev aldığı 35 maçta kalesinde 51 gol gördü. Onurcan Piri ise 3 maçta görev alırken 6 gole mani olamadı.

29.05.2024 13:21
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Süper Lig'de 38 müsabakaya çıkan Kayserispor kalesinde 57 gol gördü. Kaleci Bilal, ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden oldu.

Süper Lig 2023-2024 futbol sezonunda 42 puan toplayarak 14. sırada yer alan Kayserispor, rakip filelere 44 gol gönderirken, kalesinde ise 57 gol gördü. Sezon boyunca 2 kalecinin görev yaptığı Kayserispor'da Bilal Bayezit 35 maçta, Onurcan Piri 3 maçta kaleyi devraldı.

Süper Lig'de geride kalan sezon en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yerini alan Bilal Bayezit, 27 maçta gol yerken 8 maçı da gol yemeden tamamladı. Kaleci Bilal görev aldığı 35 maçta kalesinde 51 gol gördü. Onurcan Piri ise 3 maçta görev alırken 6 gole mani olamadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un kalecisi Bilal, Süper Lig'de en çok kurtarış yapanlar arasında - Son Dakika

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