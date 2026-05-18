Kayserispor\'un Kötü Sezonu

Kayserispor, 34 hafta süren Süper Lig'de en kötü averaja sahip takım oldu.

Kayserispor, 2025-2026 sezonunda sadece ligden düşmekle kalmadı, istatistiklerde de kötü bir tablo ortaya koydu. Sarı kırmızılı ekip; Süper Lig'de oynadığı 34 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırırken, kalesinde ise 62 gol gördü. Sezonu -35 averajla tamamlayan Kayseri temsilcisi, bu alanda ligin en kötü takımı oldu. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan sarı-kırmızılılar, savunmada da istediği performansı gösteremedi.

Ligin ilk yarısını -17 averajla geçen Kayserispor, sahasında oynadığı 17 maçta 15 gol 32 gol yedi. Deplasman maçlarında ise 12 gol atıp 30 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, 18 takımın mücadele verdiği sezonu -35 averajla sonlandırdı. - KAYSERİ