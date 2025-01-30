Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu 15 Şubat'ta - Son Dakika
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Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu 15 Şubat'ta

Bellona Kayserispor, olağanüstü seçimli genel kurulu 15 Şubat'ta yapacak. Çoğunluk sağlanamazsa 22 Şubat'ta yapılacak.

30.01.2025 14:20
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor'un olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 15 Şubat'ta yapılacağı, söz konusu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde 22 Şubat'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak, 15 Şubat Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü seçimli genel kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının 1 hafta sonra aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından başkan Ali Çamlı görevinden istifa etmiş, yönetim kurulu kararıyla geçen yıl 30 Aralık'ta Asbaşkan Nurettin Açıkalın başkanlık görevine getirilmişti.

Başkan Açıkalın, takımın yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic'ün dün yapılan imza töreninde, genel kurulda aday olacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kayserispor'un Olağanüstü Genel Kurulu 15 Şubat'ta - Son Dakika

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