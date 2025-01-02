Kayserispor'un Yeni Başkanı Açıkalın: Önceliğimiz İki Maç - Son Dakika
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Kayserispor'un Yeni Başkanı Açıkalın: Önceliğimiz İki Maç

Kayserispor\'un Yeni Başkanı Açıkalın: Önceliğimiz İki Maç

Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın, saha dışı olaylara odaklanmadan başarı hedefliyoruz.

02.01.2025 13:47
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın, saha dışı olaylardan kendilerini soyutladıklarını ve ligdeki Bodrum FK ile Samsunspor maçlarına odaklandıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'un 5-1'lik mağlubiyetiyle sonuçlanan Galatasaray maçının ardından istifa eden Ali Çamlı'nın yerine yönetim kurulu tarafından atanan Açıkalın, bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi.

Açıkalın, burada yaptığı açıklamada, Ali Çamlı'nın kulübün en zor günlerinde görev yaptığını dile getirdi.

Çamlı'nın verdiği mücadelenin en yakın şahitlerinden birisi olduğunu belirten Açıkalın, "Bana, 'ateşten gömlek giydin' diyorlar ama Ali Çamlı resmen alevden bir gömlek giymiş. Ali Çamlı'nın dönemiyle ilgili her şeyin şeffaf olduğunu söyleyebilirim. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Açıkalın, Kayserispor'un şehrin en önemli markası ve değeri olduğunu, bu değere Kayseri'de yaşayan herkesin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

"Problemlerimizin olduğu aşikar"

Bu anlayış içerisinde görevi kabul ettiğini anlatan Açıkalın, Kayserispor'un puan sıralamasındaki yerinin sahip olduğu kadroya yakışmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Güzel, kaliteli bir takımımız olmasına rağmen sıralamada hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Bunu zaman zaman yaşanılan sakatlık ve şanssızlıklara bağlıyorum. Her şeye rağmen takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Kayserispor'u hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Problemlerimizin olduğu aşikar. Daha önce de problemler vardı, şimdi de devam ediyor. Bunları çözmek bizim görevimiz. Yönetim kurulu olarak dün ilk toplantımızı gerçekleştirdik, görev dağılımını yaptık, sorunlarımızın tespitini yaptık. Bunların çözümü için mesaiye başladık. Altyapı sorununu ivedilikle çözmek istiyoruz. Birinci önceliğimizin bu olduğunu düşünüyoruz. Her kulübün olduğu gibi bizim de mali problemlerimiz var. Bu sorunu da birlik ve beraberlikle çözeceğimizi düşünüyorum."

Açıkalın, göreve geldikten hemen sonra Kayserispor'un eski futbolcularından Bilal Başaçıkoğlu'na olan borcun 2. taksitini, personel ve futbolcu maaşlarını ödediklerini söyledi.

Kayserispor'un ligde iki önemli maçı olduğuna dikkati çeken Açıkalın, "Herkes görevini yaparsa bu kulüp düze çıkar. Önümüzde iki önemli maç var. Birisi Bodrum FK, diğeri de Samsunspor maçı. Tamamen bunlara odaklanmış durumdayız. Saha dışı olaylardan tamamen soyutlanarak galibiyete odaklandık. Şu anda teknik kadro değişikliğinin doğru olacağını düşünmüyoruz. Hocamızla devam ediyoruz. İnşallah pazar günü mutlu bir şekilde Kayseri'ye döneceğiz." diye konuştu.

Açıkalın, kulübün transfer yasağına da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçici bir göreve talip olmadım. Başarılara imza atmak için geldim. Kulübümüzün şu anda transfer yasağı var ancak bu yasak disiplin yasağı. Şu anda devam eden dosyalar var, haziran ayına kadar sonuçlanacak dosyalar da bulunuyor. Haziran ayı itibarıyla transfer yasağına konu olan borç yaklaşık 1 milyon 600 bin avro civarında. Biz ilk geldiğimizde bu rakam 22 milyon avroya yakındı. Ali Çamlı'nın başkanlığı döneminde iki kez transfer yasağını kaldırdık. 20 milyon avroya yakın borç ödendi. Sadece transfere engel olan borçtan bahsediyorum. Kulübü yönetmek için güncel borçlar oluşuyor. Şu anki yaptığımız yapılanmada bizim bu yıl futbolcu ödemeleri ve diğer giderlerle ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Bunu rahatlıkla ödeyebileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA

Kayserispor, Politika, kayseri, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'un Yeni Başkanı Açıkalın: Önceliğimiz İki Maç - Son Dakika

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