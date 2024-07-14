Kayserispor\'un yeni sezon formaları tanıtıldı

Spor

Kayserispor'un yeni sezonda kullanacağı formalar tanıtılırken, formaların fiyatları da belli oldu.

2024-2025 futbol sezonunda yine Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserispor'un kullanacağı formalar tanıtıldı. Gökhan Sazdağı, Julian Jeanvier, Arif Kocaman ve Miguel Cardoso'nun tanıttığı formalar klasik çubuklu, doruk sarı, şehrin motifi siyah forma ve KYSR beyaz forma olarak adlandırıldı.

Klasik çubuklu forma bin 966 TL, doruk sarı forma bin 699 TL, şehrin motifi siyah forma bin 699 TL, KYSR beyaz forma bin 699 TL'den satışa sunuldu. - KAYSERİ