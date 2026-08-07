Kayserispor Vanspor Maçına Hazırlanıyor
Kayserispor, Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Metro Holding Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos Pazar günü deplasmanda Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kayserispor Vanspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?