Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Karimi, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Efecan Karaca, Hwang, Augusto, Cordova
Sarı kartlar: Dk. 20 Fatih Aksoy, Dk. 31 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Kayserispor maça hızlı başladı. 2'nci dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran sağına uzanarak topu kornere çeldi.
6. dakikada Nazon'un kafayla savunmanın arkasına aşırdığı topu takip eden Kartal Kayra Yılmaz, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
8. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı kornerde ön bölüme doğru koşu yapan Richard'ın kafa vuruşunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
33. dakikada sol çaprazdan Karimi'nin kullandığı serbest atışta arka direğe koşu yapan Attamah'ın şutunda, top az farkla auta gitti.
44. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Boa Morte'nin pasında topla buluşan Nazon'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran üzerine gelen meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta sağ üst köşeye giden topu kaleci Ertuğrul Taşkıran, son anda uzanarak kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Kayserispor ve Alanyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
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