Kayserispor ve Beşiktaş Berabere Kaldı

Süper Lig'in 25'inci haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ve Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.
Girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, "Çok zor bir mücadele oldu. Sahanın her yerinde takım halinde mücadele ettik. Maçın sonuna kadar gol atmak istedik. Takım halinde birçok gol pozisyonuna girdik ama değerlendiremedik. Günün sonunda bu maçtan çıkaracağımız pozitif şeyler var. Önümüzde zor bir sezon var. Kale önünde yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek adına daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.
FERNANDO SANTOS: BERABERLİK ADİL BİR SONUÇ OLDU
Zor bir maç olduğuna vurgu yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, "İki takım da çok fazla mücadele etti. Çok çalıştı. İki takım da maçı kazanmak için oynadı aslında. Ama tabi beraberlik çıktı. Topu döndürme ve kullanma anlamında sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. Bugün zemin de buna izin vermedi. Zemin de gerçekten çok kötüydü. Ama, ben takımıma baktığım zaman oyun anlamında biz ofansif ve planlı organize atak anlamında bugün sıkıntılar yaşadık. Kolektif olarak, takım olarak bu konuda daha güçlü olmak zorundayız. Bir süre sürekli uzun topa döndük. Hep kontratak kovaladık aslında teknik olarak. Çok fazla uzun top oynadığımız için de bir anlamda istediğimiz o topu döndürerek, topu kullanarak rakip bloklar arasında o boşlukları değerlendiremedik. Oyuncularım aslında maksimumunu verdiler. Bugün onu söyleyebilirim. Herkes elinden geleni yaptı. İkinci yarı özelinde konuşacak olursam ikinci yarı biraz daha iyiydik. Bence topu kullanma anlamında biraz daha topa sahip olduk. Ama rakibimiz de aslında bizim hatalarımızdan bazı şanslar ve pozisyonlar buldu. Bazı kötü ve basit hatalar yaptık. Kayserispor, bazı şanslar yakaladı. Ama, işin nihayetine baktığın zaman bu beraberlik adil bir sonuç oldu. İki takım da aslında bu oyun anlamında beraberliği hak etti diyebilirim" ifadelerini kullandı.
"EN İYİ OLAN SAHADA OLACAK"
Santos, yeni transferlerle ilgili sorulan soruya ise "Ben önümüzdeki maçı düşünüyorum her zaman. Önümüzdeki ilk maçı düşünüyorum. Yeni transferler, bizimle çok az idmana çıktılar. Henüz daha takımı tam tanımıyorlar. Benim onlardan istediklerimi bilmiyorlar. Anlamaya çalışıyorlar. Çok kısa süre zaten. Onlardan tabii ki birçok şey istiyorum ama tabii hepsini yapmaları da mümkün değil. Daha yeni geldiler. O açıdan biz dönecek oyuncularla beraber, yeni katılanlara, genç tecrübeli fark etmeksizin kim hak ediyorsa burada olanlar, yeni gelenler, herkes, en iyi olan sahada olacak ve bu anlamda bahsettiğimiz sağlam ekibi kuracağız" cevabını verdi.
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