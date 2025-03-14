Kayserispor ve Gaziantep FK 10. Randevusuna Çıkıyor

Kayserispor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda 1 maç hükmen olmak üzere 3 kez Kayserispor kazanırken 1 kez de Gaziantep kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Gaziantep'te oynanan 4 maçta iki ekip birer kez kazanırken 2 maç da berabere neticelendi.

Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç 2-2 sona ererken geçen sezon Gaziantep'te oynanan maç da karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona ermişti.

İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2020/2021 Gaziantep FK-Kayserispor 2-1

2020/2021 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

2021/2022 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

2021/2022 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1

2022/2023 Gaziantep FK-Kayserispor 1-2

2022/2023 Kayserispor-Gaziantep FK 3-0 (H)

2023/2024 Kayserispor-Gaziantep FK 2-0

2023/2024 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1

2024/2025 Kayserispor-Gaziantep FK 2-2 - KAYSERİ