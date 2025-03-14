Kayserispor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 9 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda 1 maç hükmen olmak üzere 3 kez Kayserispor kazanırken 1 kez de Gaziantep kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti. Gaziantep'te oynanan 4 maçta iki ekip birer kez kazanırken 2 maç da berabere neticelendi.
Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç 2-2 sona ererken geçen sezon Gaziantep'te oynanan maç da karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona ermişti.
İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:
2020/2021 Gaziantep FK-Kayserispor 2-1
2020/2021 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0
2021/2022 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0
2021/2022 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1
2022/2023 Gaziantep FK-Kayserispor 1-2
2022/2023 Kayserispor-Gaziantep FK 3-0 (H)
2023/2024 Kayserispor-Gaziantep FK 2-0
2023/2024 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1
2024/2025 Kayserispor-Gaziantep FK 2-2 - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor ve Gaziantep FK 10. Randevusuna Çıkıyor - Son Dakika
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