Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

12.05.2022 18:19
Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Yukatel Kayserispor'u Trabzonspor maçındaki saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Sivasspor'u ise Aytemiz Alanyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Yukatel Kayserispor'u Trabzonspor maçındaki saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Sivasspor'u ise Aytemiz Alanyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Trabzonspor yardımcı antrenörlerinden Egemen Korkmaz da Kayserispor maçındaki saldırısı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü'nün 10.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın 10.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 12.05.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 11.05.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor, Trabzonspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kayserispor ve Sivasspor PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika


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