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Kayserispor yönetiminin Hikmet Karaman'a güveni tam - Son Dakika

Kayserispor yönetiminin Hikmet Karaman'a güveni tam

17.11.2021 11:01

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un asbaşkanı Ali Çamlı, teknik direktör Hikmet Karaman'a güvendiklerini ve başarının çok yakın olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayseri spor'un asbaşkanı Ali Çamlı, teknik direktör Hikmet Karaman'a güvendiklerini ve başarının çok yakın olduğunu söyledi.

Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hikmet Karaman ve ekibiyle daha önce de çalıştığını anımsattı.

Deneyimli teknik adamın futbol camiasında kendisini kanıtlamış biri olduğunu vurgulayan Çamlı, "Hikmet hocanın futbol bilgisine çok güveniyorum. Bu iş bir motivasyon işi. Bizim de bu motivasyonu yakaladığımızı düşünüyorum." dedi.

Çamlı, Karaman ve yönetim hakkında yapılan eleştirileri de anlayışla karşıladıklarını ancak olumlu eleştirilerin takıma katkı sağlayacağını kaydetti.

Yapıcı eleştirinin önemine değinen Çamlı, "Biz, eleştirilerden de bir şeyler alıp, Kayserispor'u artık küme düşme hattından uzak tutmak için en iyi yere taşımaya çalışıyoruz. Teknik heyetin de yönetim olarak bizim de ortak düşüncemiz bu. Bütün gayretimiz, çabamız bunun için. Ama şundan emin olun ki bu takım çok iyi olacak. Bu takım çok iyi şeyler başaracak." ifadelerini kullandı.

Çamlı, Kayserispor'da daha önceki dönemlerde de görev yaptığını ve bu dönemde Türkiye Kupası ve UEFA İntertoto Kupası kazandıklarını hatırlattı.

"Biz başarılı olacağız, başka hiçbir düşüncemiz yok"

Kayserispor'un yeniden eski günlerine döneceğini vurgulayan Çamlı, "Önümüzdeki yıllarda bu başarılara yeniden dönüş yapmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Olumlu eleştirileri her zaman yapın ama destek istiyoruz. Bu iş severek, destek vererek büyür. Bir küçük çocuğu ne kadar sever okşarsanız, o çocuk o kadar güzel ve zevkli büyür. Kayserispor'u da küçük bir çocuk olarak düşünün. Bu işler 'hadi' deyince olmuyor. Başarı yönetimiyle, teknik ekibiyle, futbolcularıyla bir bütün halinde geliyor. Biz bu bütünleşmeyi kulüp içerisinde sağladığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kayserispor'un oyun anlamında iyi bir hava yakaladığına da dikkati çeken Çamlı, şunları kaydetti:

"Şu an Kayserispor'da sevgi, saygı ve birliktelik hakim. Zaten bir spor kulübünde bunları sağlarsanız başarı kendiliğinden gelir. Şu an da negatif bir nokta yok. Zaten ekonomik anlamda başkanımız 2 yıldır elinden geleni yapıyor. Bu işin en zor boyutunu başkanımız üstlendi. Bundan sonra takıma ve diğer yönetici arkadaşlara düşen bunu tamamlamak. Başarı zaten gözüküyor, başarı gelecek. Ben buna inanıyorum. Siz de inanın, taraftarımızda inansın. Biz başarılı olacağız, başka hiç bir düşüncemiz yok. Mutlaka başarılı olacağız."

Kayserispor yönetiminin Hikmet Karaman'a güveni tam
Kayserispor yönetiminin Hikmet Karaman'a güveni tam
Kayserispor yönetiminin Hikmet Karaman'a güveni tam
Kayserispor yönetiminin Hikmet Karaman'a güveni tam

Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Kayserispor, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayserispor yönetiminin Hikmet Karaman'a güveni tam - Son Dakika Spor


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