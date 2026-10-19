Kayserisporlu Hasani, 11 maçta 513 dakika alıp gol sayısını 3\'e yükseltti

Kayserispor'un forvet oyuncularından Florent Hasani 3. golünü attı.

Kayserispor'un Kosovalı futbolcusu Florent Hasani, sarı kırmızılı formayla çıktığı maçlarda gol katkısı sağlamayı sürdürüyor. Ligde 11 maçta toplam 513 dakika süre alan Hasani, attığı gollerle takımına katkıda bulundu. Kayserispor formasıyla 11 karşılaşmada 513 dakika sahada kalan Florent Hasani, gol sayısını 3'e yükseltti. Kosova uyruklu futbolcu; daha önce Bursaspor karşılaşmasında penaltıdan kaydettiği golle takımına katkı sağlamıştı. Batman Petrolspor maçında da fileleri havalandıran Hasani, biri penaltıdan olmak üzere attığı 2 golle dikkat çekti. Bu karşılaşmadaki golleriyle skor katkısını artıran Kosovalı oyuncu, Kayserispor'un hücum hattındaki önemli isimleri arasında yer alıyor.