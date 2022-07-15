Kayserisporlu Kolovetsios: "Rekabetçi biz sezon olacak" - Son Dakika
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Kayserisporlu Kolovetsios: "Rekabetçi biz sezon olacak"

15.07.2022 10:11
Kayserisporlu Kolovetsios: "Rekabetçi biz sezon olacak"

Yukatel Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, yeni sezonla ilgili olarak; "Rekabetçi biz sezon olacak" dedi.

Yukatel Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, yeni sezonla ilgili olarak; "Rekabetçi biz sezon olacak" dedi.

Yukatel Kayseerispor ile yeni sezon için anlaşmaya varan Dimitrios Kolovetsios, Süper Lig'de yarışçı bir sezon geçirileceğini ifade etti. Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios, "Yeni sezon hazırlıklarımız iyi gidiyor. Hocamızla birlikte çok profesyonel bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hocanın oynatmak istediği sistemi uygulamaya ve oynamaya gayret ediyoruz. Hocanın oynatmak istediği oyuna karşı göstermiş olduğumuz davranışların ve tepkilerin iyi olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki bu sezon bizim için rekabetçi bir sezon olacak" dedi.

Dimitrios Kolovetsios, başarılı bir dönem geçireceklerine inandıklarını da dile getirerek; "İşin pozitif tarafından bakmak istiyorum çünkü genel olarak rotasyondaki oyuncuların çoğunu elimizde tutuyoruz. Bir takımının devamlılığı için kadrosunda bulunduğu oyuncuların uzun süredir bir arada oynamasıdır. Umuyorum ki bu sezon hep birlikte çok başarılı olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserisporlu Kolovetsios: 'Rekabetçi biz sezon olacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserisporlu Kolovetsios: "Rekabetçi biz sezon olacak" - Son Dakika
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