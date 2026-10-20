Kayserisporlu yönetici Akpınar bahis soruştumasında ceza almadı, süreci sorgulayacak - Son Dakika
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Kayserisporlu yönetici Akpınar bahis soruştumasında ceza almadı, süreci sorgulayacak

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Kayserisporlu yönetici Akpınar bahis soruştumasında ceza almadı, süreci sorgulayacak
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Kayserispor Başkan Yardımcısı Emir Akpınar hakkındaki bahis soruştuması TFF PFDK'da sonuçlandı, ceza verilmedi. Akpınar, isminin sürece neden ve nasıl dahil edildiğini araştıracağını, gerçeğe aykırı konuşanların hukuki sorumluluk taşıyacağını söyledi.

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, hakkında yürütülen bahis soruşturmasının sonuçlandığını, bir disiplin cezasının verilmediğini kaydederek, "Biz gerçeğe inandık, hukuka güvendik ve sabrettik" dedi.

Kayserispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Emir Akpınar, yaptığı açıklamada, "Hakkımda ortaya atılan bahis iddiasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından yürütülen süreç sonuçlanmış ve tarafıma herhangi bir ceza verilmemesine karar verilmiştir. Sürecin ilk gününden beri söylediğim gibi, hakkımdaki iddia ile bu iddiaya dayanak gösterilen kayıtlar arasında açık bir uyuşmazlık vardı. Savunmamızı ve belgelerimizi sunduk. Sonuçta süreç hukuken sonuçlandı. Ancak benim için konu burada bitmiyor. Şimdi sorulması gereken soru şu: Benim ismim bu sürece neden ve nasıl dahil edildi? Şahsımı ve mesleki itibarımı böylesine bir iddianın içine sokan yanlış bilgi, kayıt veya yönlendirmeler varsa, bunların ortaya çıkarılması için gerekli hukuki başvuruları yapacağım. Hakkımda gerçeğe aykırı konuşan, hakaret eden veya iftira niteliğinde ifadeler kullanan kişiler de söylediklerinin hukuki sorumluluğunu taşıyacaktır. Biz bu süreçte polemik yapmak yerine hukuka ve belgelere güvendik. Bugün hakkımdaki disiplin süreci sona ermiştir. Bundan sonra da aynı kararlılıkla, bu sürecin nasıl ve neden başladığının takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Akpınar, "Bu süreçte bana güvenen ve yanımda olan Kayserispor Başkanımız Ali Çamlı'ya, yönetim kurulu üyelerimize, futbolcularımıza, kulübümüz çalışanlarına, Kayserispor camiasına ve büyük taraftarımıza; sürekli arayan, görmek ve destek olmak isteyen çok sayıdaki dostuma; ayrıca aileme, meslektaşlarıma ve hukuk ofisimizdeki yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürecin en başından itibaren yanımda olan, desteklerini ve güvenlerini her zaman hissettiren Kayseri Barosu Başkanı Av. Murat Tolga Özsoy'a, Kayseri Barosu eski Başkanı Av. Ali Köse'ye ve AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'a da ayrıca teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren desteğini ve güvenini hissettiren Kasımpaşa Spor Kulübü eski Başkanı Sayın Mehmet Fatih Saraç'a da özellikle teşekkür ediyorum. Biz gerçeğe inandık, hukuka güvendik ve sabrettik. Bugün hakkımızdaki süreç sonuçlandı. Bundan sonraki süreçte de aynı duruşu koruyarak, ismimin bu sürece neden ve nasıl dahil edildiğinin açıklığa kavuşması için üzerimize düşeni yapacağız. Çünkü bizim için mesele yalnızca bir sürecin sona ermesi değil; gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA
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