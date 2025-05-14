Kazakistan'da devam eden 2025 IBSA Judo Dünya Şampiyonası'nda Ecem Taşın Çavdar gümüş, Cahide Eke ise bronz madalya kazandı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Astana'da düzenlenen organizasyonda J1 52 kilo kategorisinde mücadele eden Ecem Taşın Çavdar, dünya ikincisi oldu.
J2 52 kilo kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Cahide Eke ise bronz madalya aldı.
Son Dakika › Spor › Kazakistan'da Judo Şampiyonası: İki Madalya - Son Dakika
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