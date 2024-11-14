Kazım Karabekir Stadı\'nda Takdirle Anılan Zemin

Spor

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın zemini tüm futbol kamuoyundan takdir topluyor.

2011 UNIVERSIADE Kapsamında alttan ısıtmalı olarak yapılan Kazım Karabekir Stadı, bu özelliği ile yaz kış yeşil kalma özelliğini koruyor. Özellikle stat personelinin yoğun çaba ve çalışmaları sonucu stat zemini, futbol kamuoyundan alkış alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine atanan İkram Sönmez ile birlikte Kazım Karabekir Stadı'nın zemininde incelemelerde bulunarak, Stat Müdürü Zafer Ala'dan bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çakmur, "Amacımız Erzurumspor'un maçlarını oynadığı stadımızın zeminini sezon sonuna kadar aynı güzellikle muhafaza etmek. Bunun için çalışıyoruz. Stat personelimize teşekkür ediyorum. Saha zeminimizin futbol kamuoyundan olumlu eleştiri alması bizleri mutlu ederken çalışma şevkimizi de artırıyor" dedi. - ERZURUM