Kazım Karabekir Stadı'nda Takdirle Anılan Zemin - Son Dakika
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Kazım Karabekir Stadı'nda Takdirle Anılan Zemin

Kazım Karabekir Stadı\'nda Takdirle Anılan Zemin

Kazım Karabekir Stadı'nın zemini futbol kamuoyundan takdir topluyor, yaz-kış yeşil kalıyor.

14.11.2024 14:49
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Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın zemini tüm futbol kamuoyundan takdir topluyor.

2011 UNIVERSIADE Kapsamında alttan ısıtmalı olarak yapılan Kazım Karabekir Stadı, bu özelliği ile yaz kış yeşil kalma özelliğini koruyor. Özellikle stat personelinin yoğun çaba ve çalışmaları sonucu stat zemini, futbol kamuoyundan alkış alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevine atanan İkram Sönmez ile birlikte Kazım Karabekir Stadı'nın zemininde incelemelerde bulunarak, Stat Müdürü Zafer Ala'dan bilgi aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çakmur, "Amacımız Erzurumspor'un maçlarını oynadığı stadımızın zeminini sezon sonuna kadar aynı güzellikle muhafaza etmek. Bunun için çalışıyoruz. Stat personelimize teşekkür ediyorum. Saha zeminimizin futbol kamuoyundan olumlu eleştiri alması bizleri mutlu ederken çalışma şevkimizi de artırıyor" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Gençlik, erzurum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kazım Karabekir Stadı'nda Takdirle Anılan Zemin - Son Dakika

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