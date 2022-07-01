Galatasaray, sözleşme imzaladığı Kazımcan Karataş'ın kulübe maaliyetini açıkladı.
Sarı-kırmızılıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:"Profesyonel Futbolcu Kazımcan Karataş ve Altay Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 20.000.000 TL transfer bedeli ödenecektir.Futbolcumuzun kendisiyle de 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuza net 400.000 TL imza ücreti ödenecektir.
Ayrıca, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."
Son Dakika › Spor › Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a maliyeti - Son Dakika