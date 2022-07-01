Ayrıca, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

Kaynak: DHA

Galatasaray, Karataş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a maliyeti - Son Dakika

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