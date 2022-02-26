KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70 - Son Dakika
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KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70

26.02.2022 20:35
KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bellona Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bellona Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı konuk ekip OGM Ormanspor 11 sayı farkla 59-70 kazandı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Cemil Uygül xx, Alper Gökçebel xx

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy x (2), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (2), Gökçe Doğan x, Sevgi Tonguç x (5), Dilara Tongar xx (8), Brooque Williams xxx (21), Farhiya Abdi xxx (14), Gizem Tüzün x (4), Helin Boybeyi x (3)

OGM Ormanspor: Marie Robinson xxx (21), Nilay Kartaltepe x, Sevgi Uzun xx (14), Meltem Avcı xx (6), Mc Cowan xxx (24), Damla Gezgin x (3), Nazlı Bircan Gökdemir x, Lucet x (2)

1. Periyot: 14-16

Devre: 23-35

3. Periyot: 39-54 - KAYSERİ

KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70
KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70
KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70
KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70

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Basketbol Süper Ligi, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70 - Son Dakika


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SON DAKİKA: KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70 - Son Dakika
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