Kdz. Ereğli Belediyespor, Fatih Vatan\'ı 2-1 yendi

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor 11. hafta erteleme maçında konuk ettiği Fatih Vatan Spor'u 2-1 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 11. hafta erteleme müsabakasında Kdz. Ereğli Belediyespor, Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda Fatih Vatan Spor ile karşılaştı. Ereğli ekibi, rakibini iyi futbol ile 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmanın 50. dakikasında Trista Celine Seara'nın ortasında Leyla İlter'in kendi kalesine attığı gol ile Kdz. Ereğli Belediyespor öne geçti. 58. dakikada Stefany Ferrey Van Ginkel'in golüyle fark 2'ye yükselirken, 90+7. dakikada Cansu Nur Kaya, Fatih Vatan Spor'un golünü kaydederek maçın skorunu belirledi.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 23 Aralık Cumartesi günü 15. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak. - ZONGULDAK