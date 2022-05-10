Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı Iğdır engelini de geçti - Son Dakika
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Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı Iğdır engelini de geçti

10.05.2022 20:59
Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı Iğdır engelini de geçti

Antalya'da düzenlenen Türkiye Masterler ve Veteranlar (TMVFL) 2022 Türkiye Şampiyonası'nda Iğdır Veteranlar takımını 3-2 yenen Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler futbol takımı şampiyonluk yolunda ilerliyor.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Masterler ve Veteranlar (TMVFL) 2022 Türkiye Şampiyonası'nda Iğdır Veteranlar takımını 3-2 yenen Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler futbol takımı şampiyonluk yolunda ilerliyor.

Antalya'da düzenlenen Türkiye Masterler ve Veteranlar Türkiye Şampiyonasında 2. gün maçları da tamamlandı. İlk maçta Çaycuma Veteranlar takımını 4-2 yenmeyi başaran Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı bu gün karşılaştığı Iğdır Veteranlar takımını 3-2'lik skorla geçmeyi başardı. Öner, Aytaç ve Cihat'ın kaydettiği gollerle yoluna devam eden Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler futbol takımı evine şampiyonluk kupası ile dönmek istiyor. Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Kulübü Başkanı Turgut Tanyıldız hem teknik heyetin hem de futbolcuların hem saha içi ve hem de saha dışında büyük bir özveri gösterdiğini belirterek, takımda oluşan birlik ve beraberliğin başarıyı getirdiğini söyledi. Tanyıldız teknik heyet ve futbolcuları başarılarından dolayı kutlayarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı kaptanı Murat Sesli ise uzun zamandır takımdaki tüm oyuncu ve teknik kadro ile dost olduklarını belirterek, güzel mücadele ettiklerini söyledi. Sesli konuşmasında "Bu yıl Türkiye Masterler ve Veteranlar ligi Batı Karadeniz Gurubu'nda şampiyon olduk. Hafta sonu da Türkiye Şampiyonluğu maçları için Antalya'ya geldik. Takımdaki tüm arkadaşlarım, teknik heyet ve kulüp yöneticilerimizle uyum içerisindeyiz. Her kes inanılmaz bir özveri sergiliyor. İlk maçımızı dün Çaycuma Masterler takımına karşı 4-2 kazanmıştık. Bu günde Iğdır karşısında güzel futbol ve 3 golle galibiyet elde ettik. Takımdaki tüm arkadaşlarımı hem saha dışı hem de saha içinde ki mücadelelerinden, birlik ve beraberliklerinden dolayı kutluyorum. Buraya gelmemizde herkesin emekleri var. İnşallah Türkiye Şampiyonluğu kupasını da alarak Kdz. Ereğli'ye güzel bir hediye vermek istiyoruz" dedi.

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Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı Iğdır engelini de geçti
Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı Iğdır engelini de geçti
Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı Iğdır engelini de geçti

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Antalya, Türkiye, Ereğli, Iğdır, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı Iğdır engelini de geçti - Son Dakika


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