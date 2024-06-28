Keçiören Belediyesi 1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

Keçiören Belediyesi 1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Düzenlenecek

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri için basın toplantısı yapıldı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün adına düzenlenecek olan güreşler, Ankara'da gerçekleştirilecek.

28.06.2024 18:09
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Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenecek 1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri basın toplantısı düzenlendi.

Olimpiyat şampiyonu ve milli güreşçi Taha Akgül adına ilk defa düzenlenecek 1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri 24-25 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. 1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri öncesinde Keçiören Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısına, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ankara Bağımsız Milletvekili ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Milli Güreşçi Taha Akgül, A Milli Serbest Takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ile Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Erhan Cihangiroğlu katıldı.

Karakucak güreşlerinin Türkiye'de yaygın olduğunu aktaran ASKİ Spor Kulübü Başkanı Arslan, "Ülkemizde herhalde bu kapsamda ilk defa bol ödüllü ve çok renkli festival havasında bir organizasyon düzenlenecek" diye konuştu.

"Karakucak Güreşleri Türk'ün vazgeçilmez eğlencesidir"

Zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirme amacı ile Keçiören Belediyesi'nin Bağlum Spor Güreş Takımı'nı kurduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, "Ata yurdu Orta Asya'da doğarak Anadolu'ya uzanan Türk'ün ata sporu Karakucak Güreşleri, 10 asrı aşkın süredir düğünlerde, bayramlarda ve kültürel şenliklerde Türk'ün vazgeçilmez eğlencesidir. Ata sporunun hizmetkarı olan bizler, Keçiören Belediyesi olarak bu güzide organizasyonla, Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ni sadece Ankara'mıza kazandırmakla kalmıyor, Türkiye'de organize edilen en büyük karakucak güreşlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Organize edeceğimiz Taha Akgül Karakucak Güreşleri ile atalarımızın mirasına layık şekilde sahip çıktığımızı göstermek ve ecdadımıza yakışır evlatlar olmak için çalışıyoruz. Sadece düzenlediğimiz organizasyonlar ile değil, yaptığımız yeni atılımlar ile ata sporuna hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Kendisinin de karakucak güreşi yaparak geliştiğini aktaran Taha Akgül, adına düzenlenecek karakucak güreşleri için büyük bir gurur yaşadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımız Mesut Özarslan da güreşin içinden gelen, güreşsever ve sporsever birisi. Belediye başkanı olmadan önce de belediyemizde genel müdürken kulübümüze çok fazla katkıları oldu. Spor salonlu anlamında da kulübün bütçesine çok fazla katkılar oldu. Keçiören Belediye başkanı olduğunda çok sevindik çünkü güreşi yapacağı atılım ve katkıyı tahmin edebildik. Yapacağını da düşündük. Başkan olduğunda güreş adına çok sevinmiştik. Güreşte ve kulüp sayısında, destekte bir azalma var." - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi 1. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri Düzenlenecek - Son Dakika
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