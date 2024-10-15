Keçiören\'de Milli Coşku: A Milli Takımın Zaferi Ekranda Kutlandı

Spor

Keçiören Belediyesi tarafından kurulan dev ekranla Kalaba Kent Meydanı'nda milli coşku ve galibiyet sevinci yaşandı.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda deplasmanında aldığı 3 puanı Keçiörenliler coşkuyla kutladı. Milli maçların takip edilebilmesi için Keçiören'in merkezine kurulan led ekran, bu kez Türkiye'nin İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiği maç için kuruldu. Kalaba Kent Meydanı'nı dolduran futbolseverler, milli takımın 1-0'dan geri dönüşünü 90 dakika boyunca takip etti. Stadyum atmosferinin oluştuğu meydanda maçı takip eden aileler, çocuklar ve gençler bitiş düdüğüyle birlikte 4-2'lik galibiyetin mutluluğunu yaşadı.

"Birlik ve beraberlik ruhunu diri tutuyor"

A Milli Futbol Takımı'nı tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özaslan, "Keçiören'de geleneksel hale getirdiğimiz led ekranda milli maçları takip etme etkinliğimiz birlik ve beraberlik ruhunu diri tutuyor. Bizler bu birliği Keçiören'de yaşarken milli takımımızın aldığı galibiyetler göğsümüzü kabartıyor. Milli futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kalbi Türkiye ile atan herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA